$!Aventuras teatrales

Las vacaciones de medio año están aquí y la cartelera teatral de Panamá se llena de opciones para toda la familia. Desde aventuras musicales que exploran la tradición, hasta espectáculos llenos de luces y efectos especiales, los más pequeños de la casa tienen una variedad de obras para disfrutar.

Entre las propuestas están la popular historia de “Coco”, donde la música guía a los espectadores en una emotiva aventura que celebra el amor familiar; “Mi Villano Favorito” promete conquistar a chicos y grandes con actuaciones magistrales; mientras, “Dos capibaras en apuros” presenta una divertida búsqueda llena de juegos y bailes.

Pero la escena teatral no es solo para niños. El Teatro Pacific destaca esta semana con la comedia contemporánea “Hello Susy”, una obra que explora con humor e ironía los límites de la inteligencia artificial.