Bacilos y Jósean Log unen sus voces en “Criminal”.

El dúo Bacilos y el cantautor mexicano Jósean Log se unieron por primera vez en “Criminal”, un tema producido por Eduardo Cabra, miembro de Calle 13, que aborda la experiencia de migrar y reconstruir una vida lejos del lugar de origen. La canción estará disponible desde el 30 de septiembre de 2026.

“Criminal” nace desde la nostalgia por la tierra que se deja atrás y la incertidumbre que acompaña la decisión de quedarse o regresar, pero evoluciona hacia una poderosa afirmación frente al prejuicio y la sospecha injusta: “yo no soy un criminal”.

A través de una propuesta musical íntima y emotiva, Bacilos y Jósean Log retratan la realidad de quienes llegan a un nuevo lugar cargando no solo sus sueños y esperanzas, sino también el peso de su acento, su origen y las etiquetas que otros pueden imponerles. La canción habla de identidad, pertenencia y dignidad desde una perspectiva cercana y profundamente latinoamericana.

“Me parece una calamidad que algo tan arbitrario como la nacionalidad determine quién puede, y quién no, participar en nuestra sociedad.”, dijo Jósean Log

Para Bacilos, “Criminal” representa además una colaboración que nació desde la composición y del intercambio genuino de experiencias e ideas. La canción forma parte de un proceso creativo que comenzó cuando Jorge Villamizar y Jósean Log se reunieron en Barcelona para escribir juntos, en un encuentro que terminaría dando vida a seis canciones.

“Este disco es el resultado de que a veces vale la pena salir de tu zona de confort”, explica Jorge Villamizar, quien recuerda cómo, a partir de una invitación de su amigo Jaume Colomer, decidió viajar a Barcelona y compartir unos días de composición con Jósean, Jaume, y José Torrabadella.

Durante esas sesiones surgieron conversaciones sobre la vida, el mundo actual, la migración, la polarización, el amor y la paternidad, entre muchos otros temas. De ese intercambio nacieron las canciones que posteriormente fueron llevadas a Puerto Rico para ser grabadas junto a André Lopes y talentosos músicos del Caribe..

Para André Lopes, la esencia de esta colaboración estuvo precisamente en que no se trató de una participación puntual, sino de un proceso creativo compartido:

“No se trató simplemente de invitar o ser invitado como feature en una canción, sino que fue un trabajo conjunto desde la composición hasta el arte final de esas seis canciones.”

La producción de Eduardo Cabra fue clave para darle forma sonora a “Criminal” y las demás canciones de esta colaboración, conservando la esencia y espontaneidad con la que nacieron, y cristalizando una sofisticada identidad latina que es a su vez clásica y contemporánea.

Más allá de su temática migratoria, “Criminal” habla de una sensación universal: la de tener que demostrar quién eres frente a quienes te juzgan por tu apariencia, tu acento o tu lugar de origen.

Bacilos y Jósean Log convierten esa experiencia en una canción que comienza desde la vulnerabilidad y la introspección para transformarse en una expresión colectiva de identidad y dignidad.

El single es el primer adelanto de La Limonada, un EP colaborativo de seis canciones entre Bacilos y Jósean Log, producido por Eduardo Cabra, que será lanzado el 23 de octubre de 2026. El proyecto reúne diferentes perspectivas y sensibilidades alrededor de la canción latinoamericana y el pop de raíz, y será acompañado por videos para cada tema, un documental y contenido colaborativo.