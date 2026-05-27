Bad Bunny y Shakira vuelven a Madrid epicentro de la música latina

La estrella puertorriqueña Bad Bunny arranca este sábado una serie de diez conciertos en Madrid, antes de que Shakira haga lo propio con doce fechas, reforzando a la capital española como epicentro europeo de los ritmos latinos.

La decena de shows de Benito Antonio Martínez Ocasio en Madrid, del 30 de mayo al 15 de junio, será la mayor cantidad que albergue ciudad alguna en la gira “Debí Tirar Más Fotos”, más allá de los 31 espectáculos que ofreció el año pasado en su natal Puerto Rico.

La colombiana Shakira encadenará doce noches a partir del 18 de septiembre, en un recinto construido especialmente para la ocasión en el sur de Madrid con capacidad para unas 50.000 personas.

La conocida como Reina del Pop Latino ha prometido “tirar la casa por la ventana” en estos conciertos, únicas fechas en Europa y una de sus últimas etapas de su gira mundial “Las mujeres ya no lloran”.

“Ahora mismo, Madrid es una parada indispensable para cualquier gran artista latino que esté de gira”, indicó a la AFP Leila Cobo, directora de contenidos de música latina de Billboard, con sede en Miami. “Cada estrella latina importante toca en Madrid”, apuntó.

Una de las razones que explica la multiplicación de los conciertos de populares artistas latinoamericanos es el aumento de la inmigración latinoamericana en Madrid, que ha transformado el público asistente y el mercado musical en general de la ciudad.

El número de residentes latinoamericanos en la región de Madrid pasó de 80.000 en 1999 a más de un millón en 2024, es decir, aproximadamente uno de cada siete habitantes, según los últimos datos oficiales.

Este cambio demográfico contribuyó a popularizar los ritmos latinos en Madrid, desde el reguetón y el trap hasta el pop y ritmos más tradicionales como la salsa y la bachata, todo ello facilitado por una lengua común, señaló Cobo.

- “Banda sonora natural” -

Si bien la música de artistas latinos prácticamente brillaba por su ausencia en la radio española en 2008, en 2023 representó el 44% de todas las canciones de las emisoras musicales, según un estudio de la madrileña Universidad Nebrija publicado el año pasado.

Los artistas latinos también se han impuesto en las plataformas de streaming en España, con el reguetón y la música urbana de figuras como Bad Bunny y Karol G encabezando habitualmente las listas anuales.

“La gente joven ha crecido escuchando reguetón, escuchando música urbana latina, entonces es como su banda sonora natural”, declaró a la AFP la autora del estudio Lourdes Moreno Cazalla, profesora de Comunicación en Nebrija.

“Para ellos, no se siente como música extranjera, es el sonido de su juventud”, agregó.

El auge del género ha atraído a productores y compositores a Madrid y ha dado lugar a nuevos festivales dedicados a este estilo.

El cantante, compositor y productor colombiano Mauricio Rengifo, que coprodujo el éxito de 2017 “Despacito”, se mudó a Madrid en marzo tras una década en Los Ángeles, según el diario español El País.

“Se ha convertido en la capital de la música en español. Madrid está de moda, es un lugar donde se vive bien, y eso atrae talento”, dijo Rengifo al periódico.

Además, la sierra de Madrid alberga la colección de música latina Gladys Palmera, un archivo personal único en el mundo, con 65.000 discos de vinilo y pizarra, 30.000 CDs y objetos de colección de la filántropa madrileña Alejandra Fierro Eleta.

- “Puerta de entrada a Europa” -

Desde 2022, el ciclo anual de conciertos Iberoexperia es escaparate de la música contemporánea iberoamericana.

El cartel de este año incluye a la cantautora folclórica y de protesta colombiana La Muchacha y a la banda venezolana de funk Los Amigos Invisibles, que surgió de la escena musical alternativa de Caracas.

“Madrid acaba siendo esa puerta de entrada en Europa, que es un mercado gigantesco”, estimó a la AFP la directora del evento, Anamaria Rigotto, quien añadió que actuar en Madrid puede ayudar a los artistas latinoamericanos a aumentar su proyección internacional.

La mayoría de las grandes discográficas mundiales tienen oficinas en la capital española y han intensificado su apuesta por la música latina, especialmente en el desarrollo de artistas.

Warner Music Spain ha acogido a múltiples artistas latinos en su centro creativo The Music Station, en el centro de Madrid, desde su inauguración en 2022, con campamentos de composición y sesiones de grabación con artistas españoles.