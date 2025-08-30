Bailar tango, una terapia innovadora en Argentina contra los síntomas del Parkinson

Cuando el tango empieza a sonar, Lidia Beltrán exorciza el Parkinson que la entumece, abraza a su terapeuta y baila con meticulosa fluidez junto a otros pacientes en un tratamiento innovador que impulsó un hospital público de Buenos Aires.

Unos 200 pacientes han asistido a los talleres de tango que desde hace 15 años organiza el hospital Ramos Mejía para estudiar su impacto en la evolución de los síntomas de esta enfermedad neurodegenerativa sin cura y brindar herramientas de rehabilitación, explicó a la AFP el equipo de neurólogos a cargo.

“Uno de los problemas principales de la enfermedad es el trastorno de la marcha, y el tango, como danza caminada, trabaja la detención y el inicio de los pasos y estrategias para caminar alrededor de la pista”, explicó la neuróloga Nélida Garretto, una de las impulsoras del proyecto.

La finalidad, además de la investigación, es que los pacientes aprendan estrategias para mejorar su calidad de vida.

Los resultados han sido alentadores. Muchos hallan formas de paliar síntomas, como el bloqueo motor de pies que les “congela” la marcha, señaló la neuróloga Tomoko Arakaki.

“Hay una paciente que nos contó que cuando se ‘freeza’ busca hacer el ‘ocho’ -una de las clásicas figuras del tango- con los pies y eso le permite salir del congelamiento”, dijo. El tango favorece la construcción de “una pista sensorial” que los auxilia para caminar, agregó.

“Sabemos que el Parkinson requiere de tratamientos farmacológicos. El tango se utiliza para rehabilitar la parte motora. Con la música se puede salir de situaciones complejas”.

A sus 66 años, Beltrán, diagnosticada dos años atrás, nunca bailó tango y empezó el taller por indicación médica. “Si es para detener el avance, lo tengo que hacer, hay que bailarla a la vida”, dijo.

Además de los temblores, la falta de equilibrio, la rigidez y la voz inaudible, el Parkinson suele llevar al aislamiento social y a la depresión. El taller es un estímulo para evitarlo.

Beltrán reportó que la ayudó a mejorar la estabilidad, pero también su estado de ánimo. “Mañana seguro me siento mejor porque hoy bailé tango”, dijo.

Felicidad del martes

Cada paciente baila con una persona sana guiados por danzaterapeutas como Manuco Firmani, consagrado bailarín de tango que desde 2011 alterna escenarios con este proyecto.

Emilia, de 86 años, prefiere no decir su apellido porque asiste contra la voluntad de su hijo, que le reprocha las dos horas de viaje en autobús que debe hacer para llegar al salón, en el centro de Buenos Aires.

“Para mí es la felicidad de cada martes”, dice con voz muy baja esta maestra jubilada de cuerpo frágil y encorvado a la que el tango le devuelve a los recuerdos de juventud.

El taller se realizó hasta diciembre en una sala del hospital y está en proceso de organización para una próxima edición.

“Cada año hacemos evaluaciones específicas para analizar los beneficios que tiene el tango”, dijo el neurólogo Sergio Rodríguez. “Hemos medido mejoras en la parte cognitiva, motora, la marcha, el equilibrio”, enumeró.

Mensajes simultáneos

Según los expertos en esta danza típica del Río de la Plata, el secreto del tango es caminar. Pero no es solo eso lo que lo convierte en una herramienta eficaz para la rehabilitación del Parkinson

Requiere seguir un ritmo, bailar en determinada dirección e interpretar lo que la pareja invita a realizar.

Son “muchos mensajes simultáneos que deben ser resueltos, lo que es muy positivo en esta enfermedad donde muchas veces la dificultad está en la resolución de cosas simultáneas”, dijo Garretto.

Al finalizar la clase, todos estallan en un aplauso y “se respira un aire de satisfacción”, destacó la danzaterapeuta Laura Segade.

“Después de todo, ¿quién les quita lo bailado?”.