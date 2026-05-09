Ballet Nacional hace historia y presenta por primera vez en Panamá El Corsario

El Ballet Nacional de Panamá hizo historia al presentar por primera vez en el país el ballet completo El Corsario, una de las obras más emblemáticas del repertorio clásico universal.

Las funciones se realizaron en el Teatro Anayansi de Atlapa y concluyeron este 9 de mayo.

La producción, dirigida artísticamente por Sasa Adamovic y con coreografía del maestro David Makhateli, reunió en escena a 55 bailarines del Ballet Nacional junto a aspirantes de la compañía.

El espectáculo contó con el acompañamiento en vivo de 61 músicos de la Orquesta Filarmónica de Panamá, bajo la dirección del maestro invitado Valery Ovsyanikov.

La puesta en escena destacó por su despliegue visual con cuatro ambientes escénicos, más de 170 vestuarios confeccionados especialmente para la obra y la participación de diseñadores y artistas panameños.

Durante la gala de estreno, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, calificó la presentación como “una noche histórica para Panamá” y resaltó que la producción fortalece la proyección del Ballet Nacional como referente artístico en la región.

Herrera también anunció el Festival Internacional del Ballet Nacional de Panamá, que se celebrará del 3 al 7 de junio como parte de la agenda cultural vinculada al Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.