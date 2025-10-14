Banda Los 33 resurgirá con homenaje a su guitarrista

Tras un doloroso y obligado receso, Los 33, la banda referente del rock panameño con 38 años de trayectoria ininterrumpida, anuncian su potente regreso a los escenarios. Este esperado retorno tiene una cita marcada: el próximo 30 de octubre en el icónico local “Rock And Folk”.

El evento no será un concierto cualquiera; se trata de una noche cargada de simbolismo que servirá para celebrar el aniversario de la banda y, sobre todo, honrar a su miembro más querido.

Este regreso se produce poco después del lanzamiento de su 15.ª producción, “Estado de Emergencia”, que llegó a plataformas digitales el pasado 22 de agosto. Sin embargo, la alegría del álbum, coproducido por el pilar del rock local Paulo Nascimento, se vio empañada por la tragedia: el inesperado fallecimiento de su guitarrista de casi dos décadas, Edwin Carrizo, solo dos días antes del estreno. El golpe fue tan duro que su vocalista, Víctor Juliao, describió la pérdida como quedarse “sin un brazo y una pierna”.

La conmoción obligó a la banda a posponer toda su agenda de promoción y conciertos. Incluso el video de su primer sencillo, “Quién”, una colaboración con Carlos Méndez, tuvo que ser reeditado por Christian Torres de Los Rabanes. En un gesto de profundo respeto, el material se transformó en un emotivo tributo póstumo a Carrizo, enfocando el arte visual en su imagen para honrar su trabajo final con el grupo.