Beéle enamoró a Panamá con su “Borondo Tour” y lanzó colaboración con Ozuna

El cantante colombiano Beéle conquistó al público panameño con una noche llena de ritmo, romanticismo y buena vibra durante su concierto en el marco del “Borondo Tour”, inspirado en su más reciente álbum “Borondo”. Con su estilo fresco y su voz caribeña, el artista encendió el escenario y demostró por qué es una de las figuras más queridas del género urbano.

La velada comenzó desde temprano con un pre party junto a un spot de fotos, donde los asistentes disfrutaron de buena música y ambiente festivo antes del gran show. La fiesta no terminó con el concierto, ya que el público también disfrutó de un after party, cerrando una jornada llena de energía y diversión.

Beéle salió al escenario alrededor de las 11:00 p.m., interpretando “I Miss You”, desatando la euforia de los presentes. A lo largo del espectáculo cantó temas de su álbum “Borondo” como: “Si Te Pillara”, “Morena”, “Top Diésel”, “Frente al Mar”, “Una Curita Por Favor”, “Anhélame” y “Quédate”, entre otros éxitos que fueron coreados de principio a fin.

Uno de los momentos sorpresas de la noche fue cuando el artista panameño Boza subió al escenario para acompañarlo, pero la sorpresa mayor llegó cuando antes de finalizar el show se presentó Ozuna junto a Beéle. Ambos artistas aprovecharon la ocasión para lanzar oficialmente en Panamá su nueva colaboración titulada “S555”, marcando un hito en la carrera de ambos y encendiendo al público con una interpretación inédita.

Con su carisma, talento y conexión con la audiencia, Beéle dejó claro que su paso por Panamá fue más que un concierto: una celebración musical que sus fans no olvidarán.