Boza despide un 2025 triunfal y se afianza como referente de la nueva música latina

El artista panameño Boza cierra un año de consolidación internacional marcado por el impacto global de su sencillo “Orión” y el lanzamiento de su álbum “San Blas”.

El papel protagónico de Boza en Premios Juventud como embajador de Panamá y su presencia en las listas de Rolling Stone confirman un 2025 de profundidad artística, autenticidad y proyección que lo sitúa entre las voces más influyentes de la nueva música latina.

En un recorrido marcado por el reconocimiento de la industria, colaboraciones icónicas, momentos históricos en premiaciones internacionales y una obra discográfica de enorme peso cultural, el artista panameño ha demostrado que su ascenso no es casualidad, sino consecuencia directa de una visión clara, una propuesta firme y un compromiso irrenunciable con su raíz.

Con “San Blas”, Boza entregó una obra conceptual que desafía las estructuras convencionales de la música urbana. Un manifiesto sonoro que fue certificado Oro en Estados Unidos, Colombia, Perú y Centroamérica, incluido por Billboard en su lista de Los 25 Mejores Álbumes Latinos de 2025 Hasta Ahora, y que este diciembre fue nominado dos veces en Premio Juventud incluyendo a Mejor Álbum Urbano, reconociendo su peso emocional y estético como uno de los discos más relevantes del año.

El álbum, con canciones como “orióN” (junto a Elena Rose), “san blaS”, “todavíA” (junto a Greeicy), “yayA” y “Barco de papel”, construye una narrativa de introspección, espiritualidad y pertenencia, codificada incluso en los títulos de sus canciones.“orióN” fue mucho más que un éxito radial.

Con más de seis semanas consecutivas en el #2 del chart Latin Airplay de Billboard, la canción recibió el Premio Tu Música Urbano a Mejor Canción Afrobeat y obtuvo una nominación a Premio Juventud como Mejor Canción Pop/Urbano, consolidándose como un clásico contemporáneo de la música latina.

En noviembre, la canción fue también nominada al Latin GRAMMY 2025 en la categoría Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina, un reconocimiento al trabajo conjunto de Boza, Elena Rose y el productor chileno Daramola. Esta fue la primera nominación al Latin Grammy en la carrera de Boza, y una señal clara de su capacidad para cruzar géneros, territorios y formatos.

La canción tuvo su estreno en vivo durante Premios Tu Música Urbano, en una presentación memorable junto a Elena Rose, marcando un antes y un después en su trayectoria escénica.

Uno de los momentos más simbólicos del año fue la histórica celebración de Premios Juventud en Panamá, la primera edición de estos premios fuera de Estados Unidos.

Boza fue nombrado embajador oficial del evento, participó en la conferencia de prensa que marcó el anuncio, y tuvo dos presentaciones en vivo: una celebrando a los grandes exponentes panameños, y otra repasando sus propios éxitos frente a millones de televidentes.

Además, Boza fue parte del evento oficial del sorteo de ciudades del Mundial de la FIFA, representando a Panamá en uno de los encuentros culturales y deportivos más importantes del año.

Este diciembre, la canción “PARIS” de Boza y Sech fue incluida en la prestigiosa lista de Rolling Stone como una de las 50 Mejores Canciones del Año. El tema, que une a dos de los artistas más relevantes de Panamá, simboliza una colaboración entre titanes y reafirma la fuerza del sonido panameño en la conversación global.

Además de sus premios y reconocimientos internacionales, Boza fue incluido en la lista 30 Under 30 de Forbes Centroamérica, destacando su influencia cultural, impacto social y relevancia artística como una de las figuras jóvenes más importantes de la región.

Desde su participación en eventos internacionales hasta su inclusión en listas editoriales de renombre, 2025 confirmó que Boza no es una promesa, es una realidad consolidada de la música global.