Candados del amor: ¿Romance o riesgo?

En la Plazoleta del Medio Baluarte, en pleno Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, los visitantes se han encontrado con una curiosa tradición que, aunque no es oficial, se ha vuelto parte del paisaje: los llamados “candados del amor”.

Al igual que ocurre en ciudades de Estados Unidos, Roma o Corea del Sur, las parejas sellan su compromiso colocando un candado en la verja y lanzan la llave como símbolo de amor eterno.

Con el paso del tiempo, este rincón histórico se ha transformado en un pequeño escenario romántico. Artesanos y emprendedores se han instalado en la zona ofreciendo candados de distintos diseños y colores para quienes llegan sin el suyo, mientras fotógrafos y videógrafos profesionales capturan el momento para que los enamorados se lleven un recuerdo imborrable. Entre turistas y residentes, el ambiente se convierte en una experiencia que va más allá de un simple gesto romántico.

Sin embargo, esta iniciativa no cuenta con el aval de las autoridades encargadas de la conservación del sitio. El arquitecto Jaime Zárate, de la Oficina del Casco Antiguo (OCA), explicó que la colocación de los candados no es un proyecto aprobado, sino una costumbre que surgió de manera espontánea cuando los visitantes comenzaron a colgarlos. “Eso se dio solo cuando las personas iniciaron a poner los candados; hasta el momento no está aceptado por nosotros y ya se ha retirado tres veces del lugar”, afirmó.

Zárate detalló que el equipo de conservación ha tenido que intervenir en varias ocasiones, ya que los candados representan un riesgo para la estructura. “El problema es que la verja llegará un momento en que no aguante el peso”, advirtió, al señalar que, aunque pintorescos, estos objetos ponen en riesgo el patrimonio histórico.