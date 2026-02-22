Casco Peatonal reunió a más de 5,000 personas en el “Comparsódromo”

Una jornada llena de música, danza, gastronomía y expresiones folclóricas de todo el país se vivió en el “Comparsódromo”, evento que reunió a al menos 5,000 personas en los alrededores del Mercado San Felipe Neri.

En la actividad, que forma parte del programa Casco Peatonal, participaron destacadas comparsas: Los Pumas de Arraiján, Los Campesinos de Colón, Los Corsarios de Penonomé y Los Monarcas de La Chorrera, quienes resultaron ganadores de la competencia tras una presentación que cautivó al público y al jurado.

El jurado, integrado por reconocidas personalidades del ámbito cultural bajo la presidencia de Orman Innis, evaluó la creatividad, el vestuario, la puesta en escena y el apego a las tradiciones.

La programación incluyó encuentros de diablos y congos, presentaciones de orquestas en vivo de combos nacionales y música soca, calipso y salsa. Además, hubo una variada oferta de gastronomía afropanameña, un bazar de ropa y entrega gratuita de plantas, promoviendo así el emprendimiento local y el contacto con la naturaleza.

El “Comparsódromo” de Casco Peatonal se consolida como un encuentro ciudadano y una plataforma para visibilizar la diversidad cultural panameña, fortaleciendo las tradiciones y fomentando el turismo en el Casco Antiguo de la ciudad capital.

Los organizadores destacaron la masiva participación del público y el entusiasmo de las delegaciones, agradeciendo a comparsas, artistas, emprendedores y visitantes por hacer posible una jornada que celebró la identidad y el patrimonio vivo de Panamá.