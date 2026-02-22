Privados de libertad exhiben y venden sus productos en Westland Mall

La marca Remenditos llegó este fin de semana al Centro Comercial Westland Mall con una exhibición especial de productos confeccionados por mujeres y hombres privados de libertad, como parte de un programa que promueve la resocialización a través del trabajo y el emprendimiento, informó el Ministerio de Gobierno (Mingob).

De acuerdo a la entidad las piezas, caracterizadas por su creatividad, colorido y mensaje de segundas oportunidades, forman parte de una iniciativa que continúa incrementando las habilidades productivas de la población penitenciaria.

El director General del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, destacó que estos espacios permiten visibilizar el talento que existe dentro de los centros penitenciarios y fomentan la confianza de la ciudadanía en los procesos de reinserción social.

Asimismo Torregroza Indicó que este proyecto tiene una importancia porque les permite a los privados aprender nuevas capacidades y conocer las técnicas para crear accesorios. Además les ayuda a que puedan ser útiles en la sociedad y hasta poder ocupar una plaza laboral en el Taller de Industrialización, manifestó.

Aida Sánchez, residente de San Carlos, expresó que con esta iniciativa que llevan a cabo los reclusos, les permite que en un momento de sus vidas les sirva para que sea productivos en la sociedad.

También añadió, que la atención que recibió fue muy amable porque le explicaron con detalles en qué consistía los difetentes artículos que fueron promocionados.

El Ministerio de Gobierno subrayó que esta jornada de ventas de Los Remenditos, continuará en otros puntos por lo que tendrán la oportunidad de adquirir productos con propósito, que llevan consigo una historia de transformación y esperanza en estas personas.