CECOMRO impulsa debate sobre el Eje Transístmico Occidental y el gasoducto

En alianza con la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) Capítulo de Chiriquí y la Universidad Tecnológica OTEIMA, se desarrolló el foro “El Eje Transístmico Occidental (ETO) y el gasoducto, una apuesta estratégica para el desarrollo de la región occidental”, que reunió a líderes empresariales, especialistas y actores estratégicos para analizar el potencial energético, logístico y económico del occidente panameño, informó el Centro de Competitividad de la Región Occidental (Cecomro).

A través de una nota prensa Cecomro comunicó que el evento se desarrolló como una plataforma de diálogo técnico orientada a explorar oportunidades de inversión y posicionamiento territorial, destacando el rol de la región occidental como posible hub energético interoceánico que complemente la dinámica histórica del país y genere nuevas oportunidades de desarrollo y empleo.

Asimismo, la entidad indicó que, Carlos Ernesto González de la Lastra presentó el concepto del proyecto de gasoducto dentro del Eje Transístmico Occidental, explicando los elementos que, desde una perspectiva técnica y territorial, hacen más viable una ruta Chiriquí–Bocas del Toro frente a alternativas ubicadas en la zona canalera, resaltando factores logísticos, geográficos, niveles de riesgo y ventajas comparativas para el desarrollo regional.

Por su parte, Fernando Aramburú Porras, ex ministro de Economía y Finanzas, abordó el marco histórico y legal relacionado con Petroterminal de Panamá como una alianza público-privada exitosa, compartiendo reflexiones sobre los procesos institucionales que han permitido el desarrollo de infraestructuras estratégicas en el país y su importancia como referencia para futuras iniciativas de inversión energética.

Uno de los momentos centrales del foro fue el panel “El Eje Transístmico Occidental (ETO) y el gasoducto”, moderado por el Lic. Felipe Ariel Rodríguez, presidente de CECOMRO. Durante este espacio, el Ing. Jorge Alberto Nasta, presidente de la Comisión de Gestión Territorial de CECOMRO, presentó la Visión Región Occidental como una hoja de ruta para impulsar una integración logística que potencie la competitividad, el empleo y el desarrollo territorial sostenible.

De igual manera se destacó la participación de Tommy Santamaría, quien aportó perspectivas desde la mirada del gobierno local, evidenciando el interés que despiertan proyectos de esta naturaleza por su impacto potencial en la economía en la provincia de Bocas del Toro.

Como parte de las conclusiones del panel, el Lic. Felipe Ariel Rodríguez enfatizó la importancia de avanzar hacia un estudio de alto nivel que permita sustentar técnica y económicamente la viabilidad del gasoducto, considerando las ventajas comparativas de la región occidental, sus condiciones territoriales y su potencial para integrarse estratégicamente al desarrollo energético nacional e interoceánico. Señaló además que este tipo de análisis riguroso es clave para atraer inversión responsable y construir consensos informados entre los distintos actores del país.