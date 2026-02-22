Juan Arias: Panamá podría superar los 3 millones de turistas y consolidar el crecimiento del sector

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Juan Arias, destacó el sólido crecimiento que registra el sector turístico y aseguró que Panamá podría superar los tres millones de turistas que visitaron el país el año pasado.

Según cifras oficiales, el país recibió más de 2.65 millones de visitantes entre enero y noviembre del año pasado, y se proyecta que al cierre de diciembre la cifra rebase los tres millones de turistas. Estos visitantes generaron 5,981.4 millones de dólares en ingresos, lo que representa un incremento de 9.3% en comparación con el mismo período anterior, mientras que la llegada de turistas internacionales creció 7.6%, de acuerdo con la Autoridad de Turismo de Panamá.

Arias subrayó que el turismo “no es un discurso bonito, es economía viva que se siente en la calle”, al impactar directamente en el empleo, la ocupación hotelera, restaurantes, transporte y comercio.

Resaltó además el papel estratégico de Copa Airlines, cuyo programa Panamá Stopover ya supera los 200 mil pasajeros, fortaleciendo la posición del país no solo como centro de conexiones, sino como destino turístico.

El dirigente empresarial indicó que el crecimiento debe sostenerse con planificación, inversión y coordinación entre el sector público y privado, además de formación técnica certificada para elevar la calidad del servicio.

Desde el gremio empresarial, añadió, se impulsa el turismo de reuniones y eventos a través de ferias como Expocomer, con 42 años de trayectoria, y Expo Turismo Internacional, que promociona la oferta turística ante compradores especializados.

Arias también planteó la necesidad de innovar para ganar competitividad, evaluando incentivos como la exoneración del ITBMS a turistas en temporadas clave, lo que potenciaría el turismo de compras.

“El reto es claro: si somos poco más de cuatro millones de habitantes, ¿por qué no aspirar a recibir cuatro millones de turistas al año?”, concluyó, al reiterar que el turismo debe mantenerse como uno de los principales motores del desarrollo nacional.