$!Cena y boleros sobre el escenario

El director artístico del Patronato del Teatro Nacional, César Robles, anunció una programación vibrante para febrero que busca acercar el arte a todos los panameños sin rigideces.

La oferta arranca con “Boleros del Alma” el 13 de febrero, una experiencia denominada “Lado B”, donde solo 30 parejas se sientan directamente en el escenario para un concierto íntimo con Odette Versailles y Diana Durán. “El público está sentado en el escenario y ve el auditorio; es un espectáculo súper bonito donde el artista camina entre las mesas”, explicó Robles sobre esta propuesta que incluye una cena en la Plaza Bolívar.

Para el cierre del mes, el 28 de febrero y 1 de marzo, llega “El Comején y el Bibliotecario”, una obra familiar que este año se enfoca en piratas y corsarios. Según Robles, la pieza busca que los niños se vuelvan custodios de la historia panameña a través del teatro. “Es una obra para toda la familia, sumamente divertida y en horarios amigables para los más chiquitos”, señaló el director, destacando que este año el teatro apuesta fuertemente por autores locales con adaptaciones de obras literarias.

Más allá de la cartelera, Robles enfatizó que la misión del Patronato, creado tras la restauración de 2019, es desvincular el teatro de los vaivenes políticos y crear un vínculo emocional con la ciudadanía.