Chipi Chacón y el Ensamble de Trompetas de Panamá inauguran el 6.º Festival de Grupos de Cámara

Con una noche marcada por la excelencia musical y el talento de jóvenes intérpretes, el Ministerio de Cultura inauguró oficialmente la sexta edición del Festival de Grupos de Cámara en la Ciudad de las Artes, junto al reconocido trompetista internacional Gerald "Chipi"Chacón y el destacado Ensamble de Trompetas de Panamá.

La velada inició con una presentación de C3 Project, agrupación encargada de dar la bienvenida a los asistentes y preparar el escenario para una jornada dedicada al repertorio de cámara y al talento nacional.

La apertura oficial del concierto estuvo a cargo del Ensamble de Trompetas de Panamá, integrado por jóvenes músicos panameños que demostraron gran precisión técnica y fuerza interpretativa en emblemáticas obras para metales.

La agrupación cautivó al público con interpretaciones de La Péri Fanfare de Paul Dukas, Cuarteto para Trompetas de Vassily Brandt, Canzon Septimi Toni de Giovanni Gabrieli, Sonoran Desert Harmonies de Eric Ewazen e Intrada Drammatica de John Price.

En la segunda parte del programa se sumó el invitado internacional "Chipi" Chacón, quien compartió escenario con el ensamble en una presentación que fusionó música clásica, contemporánea y popular.

Junto al artista interpretaron piezas como Adagio in G Minor de Tomaso Albinoni, el segundo movimiento de la Sinfonía No. 5 de Piotr Ilich Tchaikovsky, Air on the G String de Johann Sebastian Bach y el emblemático Himno a la Alegría de Ludwig van Beethoven, obras especialmente adaptadas para ensamble de trompetas.

La participación de Chacón aportó uno de los momentos más memorables de la noche gracias a su versatilidad artística y su capacidad para conectar con el público, transitando con naturalidad entre el lenguaje académico y sonidos más cercanos a la música popular y el bolero.

Durante el acto, la viceministra de Cultura, Arianne Benedetti, agradeció a los artistas por su entrega y destacó la importancia de impulsar espacios que fortalezcan la formación, circulación y apreciación de la música de cámara en Panamá. Además, entregó certificados de reconocimiento a Chipi Chacón y al Ensamble de Trompetas de Panamá por su valiosa contribución al festival.

Por su parte, Chipi Chacón expresó: “Todos los países necesitan cultura para fortalecerse; sigan apoyando estas iniciativas que celebran la música en todas sus expresiones”.

Esta sexta edición del Festival de Grupos de Cámara contará con la participación de ocho agrupaciones nacionales, con propuestas que abarcan desde repertorios tradicionales hasta corrientes contemporáneas. Entre ellas destacan Grupo de Cámara Eco, Quiubo-Inti, Cuarteto Dorado, Laji Saxophone Quartet, Eliecer Izquierdo Project, Hands Song y Cantabile Quintet.

Como parte de su compromiso con la descentralización cultural, el festival extenderá sus presentaciones a escenarios como Las Tablas, Boquete, la Biblioteca Nacional, Parque Norte, el ITSE en Tocumen y El Valle de Antón, acercando la música de cámara a diversas comunidades del país.

Gerald "Chipi"Chacón es un reconocido trompetista, educador y arreglista venezolano, destacado internacionalmente por fusionar la música clásica, el jazz y los ritmos latinos. Su trayectoria incluye nominaciones al Latin Grammy y presentaciones en importantes escenarios alrededor del mundo.