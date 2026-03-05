$!Cocina de autor con identidad nacional

La alta cocina en Panamá continúa ganando terreno gracias a chefs independientes que apuestan por propuestas creativas y experiencias personalizadas. Uno de ellos es el chef Rolando Moreno, quien ofrece servicios de catering y atenciones especiales para eventos privados y corporativos, llevando su sello gastronómico a distintos escenarios.

Moreno aseguró que la comida de autor va más allá de una tendencia y representa una forma de expresión culinaria. “La alta cocina no es solo técnica, es identidad. Cada plato debe contar una historia y reflejar quiénes somos como país”, expresó, destacando que el objetivo es transformar ingredientes locales en propuestas sofisticadas sin perder la esencia panameña.

Para el chef, el toque gourmet panameño radica en respetar el producto y elevarlo con creatividad. “Podemos tomar sabores tradicionales y reinterpretarlos con técnicas contemporáneas, cuidando la presentación y los detalles. Eso es lo que convierte un plato en una experiencia”, explicó, subrayando que la innovación debe ir de la mano con la raíz cultural.

A través de su catering busca ofrecer experiencias personalizadas.