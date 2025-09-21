Comic Con Panamá 2025 culmina con éxito y gran asistencia de fanáticos

La edición 2025 de Comic Con Panamá llegó a su fin este domingo, 21 de septiembre, con un balance positivo por parte de los organizadores, quienes destacaron la asistencia y la energía durante los tres días de actividades en torno a la cultura pop.

“Cada año realizamos este evento con el mayor cariño y dedicación para el disfrute de grandes y chicos, por lo que nos llena de alegría la enorme asistencia recibida, que año tras año sigue superando nuestras expectativas”, expresaron los organizadores tras el cierre del evento.

Durante esta edición, la tarima principal vibró con la presencia de artistas internacionales como Lochlyn Munro, quien conquistó al público con su humor y cercanía; Taz Skyler, que se robó el escenario con su carisma y espontaneidad; el actor de doblaje Alfonso Obregón, cuya voz inconfundible generó emoción entre los asistentes; y Jordan Patrick Smith, quien compartió momentos memorables con sus seguidores.