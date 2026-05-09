Congregación Kol Shearith Israel cumple 150 años de historia en Panamá

La Congregación Kol Shearith Israel (KSI) conmemora este año su 150° aniversario, marcando siglo y medio de presencia continua en Panamá y aporte a la vida educativa, cultural, religiosa y social del país.

Fundada el 14 de mayo de 1876 por familias judías sefardíes provenientes del Caribe, KSI es considerada la comunidad judía más antigua de Panamá. Su primer paso fue la creación de un cementerio propio, elemento clave para estructurar la vida comunitaria según la tradición judía. Ayer se realizó la rededicación de ese primer cementerio judío del país, ubicado en el Cementerio Amador, como parte central de la agenda conmemorativa.

A lo largo de su historia, la congregación impulsó hitos como la creación de la Hermandad Femenina en 1932, la inauguración de la primera sinagoga en la Avenida Cuba en 1935, y la fundación del Instituto Alberto Einstein en 1955 y del Colegio Isaac Rabin en el 2000. En 2006 se trasladó a su actual centro comunitario en Costa del Este.

“Cumplir 150 años refleja esa capacidad de continuidad y compromiso”, afirmó el rabino Gustavo Kraselnik. Por su parte, el presidente de la Junta Directiva, Moisés Abadi Maduro, destacó que el aporte de KSI ha estado en “crear espacios donde sus miembros puedan vivir su identidad y, al mismo tiempo, participar activamente dentro de la sociedad panameña”.

Para 2026, la agenda incluye la publicación de un libro de cocina con recetas tradicionales y contemporáneas, y la inauguración de la ampliación del centro comunitario con nuevos espacios educativos y espirituales.