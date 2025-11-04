Copropietario de Miss Universo repudia lo dicho por el director tailandés a Miss México

En una declaración oficial, Raúl Rocha Cantú, el magnate mexicano y copropietario de Miss Universo, sentenció: “No permitiré que se violen los valores del respeto y la dignidad de la mujer”. Esto ocurre luego de que Fátima Bosch, Miss México, denunciara el trato irrespetuoso recibido por parte de Nawat Itsaragrisil, director nacional de Miss Grand Tailandia.

“Quiero expresar mi solidaridad y apoyo incondicional a todas las delegadas que representan a los 122 países en el certamen de Miss Universo, en el cual Tailandia es nuestro país anfitrión. Lamentablemente, Nawat ha olvidado el significado de lo que es ser un verdadero anfitrión, que implica demostrar a todas las delegadas de todos los países que él, como anfitrión, tiene la obligación de servirles, atenderlas y apoyarlas”, destacó Rocha Cantú.

El empresario enfatizó que el rol del anfitrión es ser el responsable de que las concursantes vivan una experiencia con amabilidad y cordialidad, y que “así disfruten y se lleven de Tailandia el mejor recuerdo de vida en un ambiente de competencia sana y amistosa”.

Indignación por el trato a Miss México

Asimismo, el copropietario mexicano dejó en claro su “gran indignación y repudio” hacia Nawat por la versión que hizo pública en contra de Fátima Bosch, Miss Universe México, a quien “humilló, insultó y faltó al respeto”.

Rocha Cantú condenó el hecho de que Nawat supuestamente llamara a seguridad para intimidar a una “mujer indefensa, tratando de silenciarla y excluirla”. Finalizó su mensaje con un llamado: “¡Basta, Nawat! A toda mujer en el mundo se le debe respetar y Fátima, quien, aparte de ser una voz propia, representa a su país igual que las 122 delegadas que se encuentran en Tailandia”.

En una extensa carta, Rocha Cantú defendió a todas las representantes, destacando que ninguna persona es superior a otra y que tampoco pueden pasar por encima de los demás y que es un principio que debemos de defender siempre en Miss Universo.

“Los valores y el respeto a la mujer no son negociables”, agregó y reiteró que Miss Universe es una plataforma de empoderamiento a la mujer y que sean escuchadas sus voces en el mundo y que este sea el estandarte que vaya de la mano con la bandera que representa cada una de ellas”, para que se sientan siempre orgullosas y que caminen con la frente en alto.