Cristóbal “Toby” Muñoz, un ícono de la música

Fallece a los 82 años el destacado músico y compositor panameño Cristóbal “Toby” Muñoz, dejando un legado imborrable en el folclor nacional con producciones emblemáticas como “La Parranda en Panamá”, “Que siga la parranda”, “Navidades en Panamá”, que formaron parte de su disco “La murga de Panamá”.

El reconocido pianista, arreglista, productor y dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Música de Panamá murió tras enfrentar quebrantos de salud, según confirmó el Ministerio de Cultura.

La entidad estatal lamentó la pérdida de una de las figuras más queridas de la cultura panameña y envió condolencias a sus familiares: “Lamentamos profundamente la partida de Toby Muñoz, una figura querida que dejó huella en la cultura y en quienes tuvieron la oportunidad de conocer y compartir con él”.

Asimismo, la institución cultural remarcó que los aportes del maestro Muñoz permanecerán vigentes en la memoria musical de la nación.

Las reacciones tras su partida no se hicieron esperar en el ámbito público y cultural, donde resaltaron su valor humano y profesional.