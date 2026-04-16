“Deepdown”: usa el cuerpo como lienzo

La danza, la fotografía y la pintura se amalgaman por primera vez en Panamá para ofrecer al público una experiencia artística que evoca sensibilidad y libertad: “Deepdown”.

La muestra, que reúne 26 imágenes únicas, será inaugurada el 16 de abril en casa Weil Art Gallery, en ciudad de Panamá.

“Deepdown” es el resultado de la colaboración entre el fotógrafo y artista Anubis Vrussh y la bailarina de ballet clásico Yaima Navarro.

Cada obra nace de un ritual creativo de exploración. Vrussh concibe la idea, pinta a mano cada composición sobre la piel, diseña la iluminación como una arquitectura emocional de la imagen y, finalmente, Navarro interpreta las piezas a través del movimiento.

Para Navarro, esta muestra abre un espacio de conversación aún incómodo en Panamá: la relación con el cuerpo y la percepción del desnudo.