Edilsa Evelyn Lozano: La nueva voz de la literatura infantil panameña

La escritora panameña Edilsa Evelyn Lozano ha sido galardonada con el prestigioso Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Carlos Francisco Changmarín 2025.

Su obra, Jugaremos en el cuento mientras rondan las rondas, fue elegida de manera unánime entre 42 propuestas. El jurado destacó la “enorme sensibilidad” del libro, su contenido “bien elaborado y estructurado”, y su capacidad para fortalecer el vínculo con las raíces culturales de Panamá a través del juego y la tradición.

El triunfo de Lozano no es casualidad. La autora cuenta con una notable trayectoria en el mundo literario. Ha sido ganadora en dos ocasiones del premio Hersilia Ramos de Argote de la Universidad Tecnológica de Panamá y obtuvo el segundo lugar en el Concurso Municipal de Literatura Carlos Francisco Changmarín en 2022. Su más reciente obra invita a los lectores a un viaje lleno de “juegos, recuerdos y tradición”, con un lenguaje rico en imágenes que asegura que la historia perdurará en la memoria de sus jóvenes lectores.

Este premio, convocado por el Ministerio de Cultura, es un reconocimiento anual a los autores que enriquecen la literatura dirigida a niños y jóvenes, promoviendo la imaginación y la lectura.

En sus propias palabras, Evelyn Lozano afirma que “me encanta contar historias desde que recuerdo” y que los concursos literarios son la plataforma ideal para compartirlas. Con este galardón, Edilsa Evelyn Lozano se consolida como una de las voces más importantes en el panorama de la literatura infantil y juvenil de Panamá, sumando un nuevo logro a su ya destacada carrera.