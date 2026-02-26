EE.UU. lanza fondo para preservar patrimonio

Con motivo de los 250 años de independencia de los Estados Unidos, la Embajada estadounidense en Panamá ha lanzado la convocatoria especial “Freedom 250”.

Se trata de una edición de lujo del Fondo del Embajador para la Preservación del Patrimonio Cultural, que este año también celebra su 25 aniversario.

Las organizaciones sin fines de lucro, tanto públicas como privadas, tienen hasta el 27 de marzo de 2026 para postular sus proyectos y competir por fondos que oscilan entre los $25,000 y $250,000.

Esta iniciativa busca rescatar y proteger sitios históricos, monumentos o expresiones culturales (como danza y música) que resalten los lazos entre ambas naciones.

De la embajada explicaron que se dará prioridad a proyectos que conecten la historia panameña con la influencia estadounidense, desde lugares visitados por figuras notables hasta hallazgos arqueológicos o innovaciones científicas.

El proceso requiere un registro previo en SAM.gov (que puede tardar varios días) y la propuesta debe enviarse en inglés al correo [email protected].