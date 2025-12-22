El artista callejero Banksy revela nueva obra mural en Londres

El artista callejero británico Banksy reveló su último trabajo el lunes en el centro de Londres, en medio de especulaciones en torno a una obra idéntica que apareció en otro lugar de la ciudad.

El mural en blanco y negro pintado en la pared lateral de un viejo edificio en Bayswater muestra a dos personas, probablemente niños, con gorros de invierno y botas, acostados, mirando hacia el cielo.

Uno de los personajes alza su brazo y muestra algo con el dedo.

Banksy, cuya verdadera identidad no ha sido aún revelada, publicó una imagen de la obra en su cuenta oficial de Instagram el lunes.

Sin embargo, no publicó ninguna foto de la otra obra casi idéntica aparecida a unos kilómetros de allí, en Tottenham Court Road, en el centro de la capital.

Originario de Bristol, Banksy es uno de los artistas vivos más famosos del mundo, especialmente por sus obras con mensajes políticos y provocadores que aparecen en lugares distintos de todo el planeta.

En septiembre, dibujó en una de las fachadas exteriores de la Royal Courts of Justice de Londres a un juez blandiendo un mazo contra un manifestante recostado en el suelo con una pancarta manchada de sangre.

Dos días antes, cerca de 900 personas habían sido detenidas en la capital durante una manifestación en apoyo a la organización prohibida Palestine Action, donde hubo tensiones entre policía y manifestantes.

Esta organización fue clasificada como “terrorista” por el gobierno luego de varias degradaciones cometidas en una base de la fuerza aérea.