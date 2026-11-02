El cantante Boy George visita Israel y se reúne con el presidente Isaac Herzog

El cantante británico Boy George, una de las pocas estrellas internacionales del pop que han expresado públicamente su apoyo a Israel, fue recibido el lunes en Jerusalén por el presidente Isaac Herzog, en plena negociación en el país para formar el próximo Gobierno.

Herzog, cuyo cargo es en gran medida protocolario, recibió en su despacho al antiguo cantante del grupo Culture Club, que tiene previsto ofrecer dos conciertos en Tel Aviv, y lo calificó de “amigo formidable”.

Con una boina negra, Boy George le respondió en hebreo: “¡Pueblo de Israel, volveremos a bailar!”, en alusión al lema difundido tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel, la jornada más mortífera de la historia del país.

El artista británico, de 65 años, publicó el 26 de julio en X una canción titulada “We Will Dance Again” (“Volveremos a bailar”), traducción del lema “Od Nirkod”, utilizado por los supervivientes del festival de música Nova, donde más de 360 personas murieron a manos de atacantes palestinos el 7 de octubre.

Las declaraciones del artista le valieron numerosas críticas, que le llevaron, entre otras cosas, a retirarse de un musical cuya representación estaba prevista el pasado agosto en el West End londinense.

El ataque de Hamás del 7 de octubre causó la muerte de 1.221 personas en el lado israelí, según un recuento de AFP.

La campaña militar de represalia lanzada por Israel en la Franja de Gaza ha causado más de 74.500 muertos, según el Ministerio de Salud del territorio, cuyas cifras la ONU considera fiables.