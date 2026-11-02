El Minsa detecta tercer caso de malaria en Los Santos

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó un tercer caso de malaria en la provincia de Los Santos. Se trata de una mujer de 30 años, residente en Isla Cañas, quien habría adquirido la enfermedad durante su participación en un campamento de capacitación para guardabosques en Camino de Cruces, provincia de Panamá.

Según el informe epidemiológico emitido este 2 de noviembre, la paciente permaneció fuera de su comunidad entre el 4 y el 29 de octubre, luego de viajar al campamento antes del sismo registrado en el país.

Tras la confirmación del diagnóstico, personal de Control de Vectores se trasladó a su lugar de residencia para realizar acciones de bloqueo epidemiológico y control vectorial, con el propósito de evitar posibles contagios dentro de la comunidad.

El Minsa precisó que los tres casos registrados en Los Santos no están asociados a transmisión local, ya que las personas afectadas adquirieron la enfermedad fuera de la provincia.