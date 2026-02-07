El Círculo de Narración Oral Héctor Collado celebra 10 años promoviendo la lectura

El Círculo Infantil y Juvenil de Narración Oral Héctor Collado celebra diez años de labor sostenida en la promoción de la lectura y el valor social de la palabra, consolidándose como un espacio formativo para niñas, niños y jóvenes interesados en el arte de la narración oral.

Fundado el 22 de febrero de 2016, el Círculo ha contribuido al desarrollo de la imaginación y de la expresión oral y corporal de sus participantes, a través de un trabajo creativo que apuesta por el poder de las historias como herramienta educativa y cultural.

Este proyecto forma parte de un programa del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Panamá, instituciones que respaldan la iniciativa desde la convicción de que la palabra y la cultura son fundamentales para la construcción de una sociedad pensante, crítica y creativa.

Como parte de las actividades por su décimo aniversario, el Círculo Infantil y Juvenil de Narración Oral Héctor Collado realizará un evento especial el sábado 28 de febrero, a las 2:00 p.m., en la Sala Infantil de la Biblioteca Nacional. La actividad está dirigida a toda la familia y celebrará una década de historias compartidas y formación cultural.