Detención provisional para conductor involucrado en vuelco fatal en la 24 de Diciembre

La Sección de Homicidio y Femicidio Metropolitana de la Procuraduría General de la Nación logró la detención provisional de un conductor de transporte público, tras el trágico accidente ocurrido el pasado jueves 5 de febrero.

El Ministerio Público informó, a través de su cuenta oficial en la red social X, que al transportista se le imputan cargos por homicidio culposo agravado. La medida cautelar surge tras el vuelco del vehículo en el sector de la 24 de Diciembre, incidente en el que una mujer perdió la vida y otros pasajeros resultaron afectados.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro que ha conmocionado al sector este de la capital.