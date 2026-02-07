Rescate del Lago de Los Andes: Una apuestan por su restauración y el turismo de biodiversidad

A través de la Dirección de Seguridad Hídrica, el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), desarrolló una jornada de trabajo interinstitucional y comunitaria en el lago de Los Andes, con el objetivo de fortalecer las acciones de conservación y restauración ambiental de este importante ecosistema del distrito de San Miguelito.

La institución reveló en un comunicado que la actividad fue dirigida por Karima Lince, directora nacional de Seguridad Hídrica, y se realizó como respuesta al trabajo que viene desarrollando el Comité de Subcuenca del río Matías Hernández, instancia que forma parte del Comité de Cuenca de los ríos entre Caimito y Juan Díaz, el cual ha impulsado diversas iniciativas para la protección de este cuerpo de agua.

En la actividad, Lince aseguró que el lago presenta áreas que por muchos años han sido sometidas a procesos de degradación ambiental, por lo que MiAMBIENTE decidió brindar acompañamiento técnico al comité comunitario, sumando esfuerzos con personal de la región metropolitana, así como con las áreas de Cultura Ambiental y Forestal.

“Estamos aquí para apoyar un proceso que ya viene liderando la comunidad. Este es un espacio con múltiples retos como la presencia de residuos sólidos, contaminación del agua y la necesidad de reforestar, pero también con un enorme potencial, porque a pesar de las afectaciones la naturaleza se impone y mantiene una alta biodiversidad”, expresó Lince.

La directora nacional resaltó que el lago Los Andes alberga una importante diversidad de aves, lo que representa una oportunidad para impulsar iniciativas de conservación y turismo sostenible, mediante el fortalecimiento de organizaciones comunitarias, actores locales y posibles alianzas con asociaciones dedicadas al avistamiento de aves, que permitan promover la protección de la biodiversidad en esta zona del país.

Asimismo, enfatizó que el lago Los Andes es un cuerpo de agua compartido entre la subcuenca del río Matías Hernández y la subcuenca de Río Abajo, por lo que se trabajará de manera articulada con ambos comités de subcuenca, con el fin de ampliar la participación comunitaria y consolidar acciones conjuntas de restauración.

Por su parte, Juan Erazo, presidente del Comité de Subcuenca Hídrica del río Matías Hernández, señaló que el área del lago tiene un alto potencial para el desarrollo de un turismo sostenible comunitario, al tratarse de un sitio de gran atractivo natural y el único lago del corregimiento Omar Torrijos, en el distrito de San Miguelito.

Erazo destacó el apoyo de la comunidad, que ha asumido iniciativas de limpieza, manejo de desechos sólidos y recuperación de áreas verdes, en aras de mejorar las condiciones del entorno y proyectar un futuro basado en el bienestar y el desarrollo local sostenible.

En tanto, Abdel Filos, presidente de la organización de base comunitaria CALA y fundador de Macheterapia, indicó que el lago Los Andes es un sitio histórico y un símbolo de conservación para la comunidad, además de ser un punto clave para la llegada de aves migratorias y un espacio que integra a diversos grupos ambientales en torno a su protección.

Filos concluyó en que en el área se registra una notable biodiversidad, entre ellas diferentes especies de garzas, iguanas, tortugas y reptiles, así como avistamientos de fauna silvestre como capibaras y ñeques, lo que potencia el valor de proteger este ecosistema urbano.