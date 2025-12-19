$!El Día de los Mártires contado en una película

La película panameña ‘Sucedió en enero’, dirigida por el cineasta panameño Luis Romero, muestra una propuesta cinematográfica ambiciosa que fusiona teatro, cine y documental para reflexionar sobre la identidad nacional y los acontecimientos que se dieron el 9 de enero de 1964 desde una mirada contemporánea y profundamente humana.

Romero detalló que ‘Sucedió en enero’ acompaña a siete personajes, cada uno con su propio proceso, y se mueve entre distintos planos narrativos. Además, explicó que la historia dialoga con una obra de teatro ambientada en una casa de inquilinato en El Chorrillo, meses antes del 9 de enero y una película actual sobre un director de teatro que llega a Panamá y convoca a un casting abierto, donde convergen distintas clases sociales, generaciones y visiones del país.

La artista panameña Isabel Burgos resaltó el reto actoral de una película con múltiples capas narrativas, destacando como los actores interpretan sus dos personajes, lo que a ella le ha parecido muy divertido y exigente.

El actor panameño Luis Gotti, quien interpreta a Rafael, destacó que el proyecto se ha llevado de manera colectiva con gran entusiasmo y con una conexión que llena la memoria histórica.

Desde el elenco internacional, la actriz colombiana Indhira Serrano subrayó que uno de los ejes más poderosos del filme es la búsqueda de la identidad. “Este personaje emprende un viaje para recuperar quién es, y ese es un camino que muchas personas en Latinoamérica hemos tenido que recorrer”, expresó.

Por su parte, el actor español Luis Tosar, quien ha sido ganador de múltiples Premios Goya, elogió la perseverancia de Romero y el proceso creativo del rodaje. “Admiro mucho la paciencia y la resistencia de Luis para sacar adelante este proyecto durante tantos años”, enfatizó.