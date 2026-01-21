El IFF Panamá volverá a reunir al cine regional

El Festival Internacional de Cine de Panamá anunció que su catorceava edición se celebrará del 9 al 12 de abril de 2026, reafirmando a la ciudad de Panamá como un espacio clave para el encuentro del cine, la cultura y las historias de la región con proyección internacional.

Las actividades del festival se desarrollarán en sedes emblemáticas como el Teatro Nacional, la Ciudad de las Artes y el Museo del Canal, donde se realizarán proyecciones, conversatorios y encuentros entre el público, cineastas y aliados culturales. De igual forma, Ciudad del Saber será el espacio exclusivo para las proyecciones educativas gratis, dirigidas a niñas y niños, fortaleciendo el componente formativo del festival.

Como parte de su compromiso con el fortalecimiento del sector audiovisual, la Fundación IFF Panamá llevará a cabo, el 9 de abril, el Día de Industria IFF Panamá, una jornada enfocada en la formación, el diálogo y el impulso de todo el ecosistema audiovisual de la región.

Durante el resto del festival también se desarrollarán proyecciones de cine comunitario, programas de becas y los fondos Primera Mirada y Su Mirada, iniciativas que apoyan a nuevos talentos y proyectos en distintas etapas de desarrollo.

Estas acciones forman parte del trabajo permanente de la Fundación IFF Panamá, que durante todo el año promueve el acceso al cine y la formación audiovisual.