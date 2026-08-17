El Poder de la Literatura llega a Chiriquí

Por primera vez se desarrollará en David, Chiriquí, el evento literario “El Poder de la Literatura: Una Ruta Literaria Disruptiva que Despierta el Ser”, una iniciativa que busca promover el hábito de la lectura, fortalecer la salud mental y fomentar el bienestar emocional a través de la literatura, el arte y el coaching.

La actividad comprenderá jornadas educativas los días 17 y 18 de agosto en las escuelas públicas El Varital y C.E.B. Santa Cruz, con el propósito de impactar a más de 600 estudiantes mediante actividades de lectura, dinámicas de crecimiento personal y talleres creativos, entre otras actividades.

El evento cumbre se desarrollará el miércoles 19 de agosto, en la Universidad del Istmo, ubicada en Federal Mall, a partir de las 5:00 p.m. Durante esta jornada se realizarán foros literarios con autores y artistas, talleres, conversatorios, presentaciones de artistas emergentes y un concierto benéfico a favor de las escuelas participantes y del Club de Lectura Astral, organización dedicada a promover la lectura y el crecimiento personal en las comunidades.

Donación: B/. 5.00

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