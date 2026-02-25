El sonido de la esperanza: Estrenan en Panamá el documental “8 cuentos sobre mi hipoacusia”

En una jornada cargada de emociones, la Fundación Oír es Vivir y Cochlear Panamá conmemoraron el Día Internacional del Implante Coclear con la premier del documental “8 cuentos sobre mi hipoacusia”.

Esta obra, dirigida por la cineasta Charo Mato, busca humanizar la pérdida auditiva, transformando las frías estadísticas en historias de vida que laten con fuerza en la gran pantalla.

La realidad del silencio en Panamá es profunda: según la encuesta ENDIS 2, más de 118,000 personas presentan deficiencias auditivas. Estas cifras no son solo números, representan a miles de ciudadanos que enfrentan barreras diarias para entender una conversación o reaccionar ante una sirena, lo que limita drásticamente su participación en la sociedad.

Para Giovanna Troncoso, presidenta de la Fundación Oír es Vivir y madre de un usuario de implante coclear, la tecnología es un puente hacia la libertad. “El implante coclear ha tenido un impacto significativo en la vida de miles de personas, brindando acceso al sonido y nuevas oportunidades para conectar, aprender y participar”, señaló con convicción durante el evento.

Sin embargo, Troncoso enfatizó que el camino hacia la equidad aún es largo. “Este día nos recuerda que la salud auditiva es un derecho que debe ser accesible para todos y que la inclusión requiere el compromiso de toda la sociedad”, agregó, recordando que en Panamá todavía existen miles de personas esperando por servicios de rehabilitación.

La ciencia es clara: la detección temprana es el factor determinante. La intervención oportuna en la infancia permite que los niños desarrollen habilidades de lenguaje similares a las de sus pares oyentes. “En Panamá tenemos aún un largo camino por recorrer para educar sobre el cuidado de la audición”, advirtió Troncoso sobre la urgencia de ampliar estos servicios.

Desde la perspectiva de la industria, Paola Delgado, representante de Cochlear, resaltó que la solución va más allá de un dispositivo. “La tecnología existe, pero es fundamental asegurar que llegue a quienes la necesitan, acompañada de diagnóstico adecuado, orientación profesional y rehabilitación auditiva”, explicó Delgado, subrayando que el éxito depende del equipo que forma la familia y el sistema de salud.

El documental de Charo Mato se convierte así en una herramienta de sensibilización vital. A través de ocho testimonios, la obra muestra la resiliencia de quienes han decidido no dejar que la hipoacusia defina sus límites. “Estas historias nos recuerdan que detrás de cada estadística hay una persona con sueños, familia y el deseo de ser escuchada”, expresó la directora Mato.

La cineasta, cuya obra busca desestigmatizar esta condición, espera que el documental sea un motor de cambio en la percepción pública. “Mi objetivo es que esta obra genere conversaciones, despierte conciencia y, sobre todo, inspire acción”, manifestó Mato ante una audiencia conmovida por la valentía de los protagonistas.

Finalmente, la conmemoración cerró con un llamado a la acción: estar alerta a las señales en el desarrollo de los niños y fortalecer la inclusión. Celebrar el Día del Implante Coclear es reconocer una tecnología que, desde 1982, ha permitido que más de 750,000 personas en el mundo recuperen no solo el sentido del oído, sino la alegría de estar plenamente conectadas con los demás.