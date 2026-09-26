Elena Rose representará el empoderamiento latino en la Semana de la Moda de París

De escribir grandes éxitos para la industria musical latina a conquistar escenarios internacionales, la artista venezolana-estadounidense Elena Rose llegará a París para desfilar en Le Défilé de L’Oréal Paris. El evento, que se celebrará este 28 de septiembre en Place Joffre con la Torre Eiffel de fondo, reunirá a destacados íconos de la moda, el cine y la belleza en una pasarela abierta al público dedicada a la confianza, la inclusión y el empoderamiento femenino.

La participación de la artista, quien en 2025 ganó el Latin GRAMMY a Canción del Año y en 2026 fue la primera latina en recibir el BMI Impact Award, representa un hito dentro de una carrera construida desde las salas de composición hasta la escena pop global. Sobre esta nueva faceta, la cantautora reflexionó: “Cuando era niña soñaba con estar en grandes escenarios, pero nunca imaginé hasta dónde me iba a llevar la música. Estar en París y ser parte de un momento como este me hace pensar en todo lo que ha pasado desde entonces”.

El desfile se enmarca bajo la emblemática consigna de L’Oréal Paris, “Porque tú lo vales”, una plataforma centrada en el valor propio, el desarrollo de la identidad y la autoconfianza. Para la compositora de 15 nominaciones a los premios GRAMMY y Latin GRAMMY, la oportunidad encaja con la niña que aún vive en ella: “Es muy bonito mirar hacia atrás y saber que esa niña que soñaba en grande todavía sigue siendo una parte muy importante de mí”, expresó.

En la pasarela internacional, la representante latina compartirá reflectores con destacadas figuras globales de la marca, entre ellas Viola Davis, Cara Delevingne, Jane Fonda, Kendall Jenner, Eva Longoria, Andie MacDowell, Simone Ashley, Aishwarya Rai y Kristen Bell, esta última incorporada recientemente al elenco.

La edición 2026 de Le Défilé se llevará a cabo a las 3:00 p. m. ET (2:00 p.m., hora de Panamá) y se transmitirá en directo a través de las plataformas digitales oficiales de L’Oréal Paris.