Encuentro de arte y danza

Panamá se llena de movimiento con el Encuentro Nacional de Danza, un festival que celebra la diversidad, vitalidad y creatividad del arte escénico en todo el país. Esta cita anual impulsa la movilidad de la danza nacional, visibiliza a creadores emergentes y fortalece los lazos entre comunidades y territorios.

La edición 2025 será hasta este 31 de agosto, dónde ofrecerán alrededor de 15 talleres y 15 presentaciones en diferentes escenarios del país. La programación incluye funciones, laboratorios, conversatorios, residencias y espacios de formación para públicos y artistas de todas las edades.

Melissa Gaona, bailarina del Ballet Nacional de Panamá, explicó que el encuentro se desarrollará en espacios como el Teatro Balboa, el Teatro Nacional, Espacio Xielo, Ciudad de Las Artes y otros puntos culturales del país. Además, adelantó que para los próximos meses el festival contará con presentaciones especiales, intercambios artísticos y actividades formativas que continuarán impulsando el talento panameño.