$!Entre bambalinas

Desde relatos intensos que invitan a la reflexión, hasta piezas ligeras cargadas de humor y espectáculos pensados especialmente para los más pequeños, las tablas locales se convierten en un espacio de encuentro cultural y entretenimiento.

Los dramas como “Cristo Quijote Tratado” resaltan la fuerza de las actuaciones y el poder de las historias que exploran temas humanos profundos; las comedias para adultos como: “#Candidato sin filtro” y “Dos sugar en enredos”, conquistan con situaciones cotidianas y personajes entrañables que arrancan carcajadas.

Mientras, para quienes buscan compartir en familia, las obras infantiles y familiares como: “Mi Villano Favorito” y “Coco” se llenan de música, color y mensajes educativos que entretienen y enseñan al mismo tiempo.