$!Entre improvisación y risas

El teatro en Panamá está ofreciendo una amplia cartelera de géneros, que va desde comedia para adultos hasta propuestas infantiles. Los actores, el equipo de escenografía y la producción se combinan para presentar las mejores historias y así conectar con el público cada noche.

Para esta semana, la temática reflexiva, con toques románticos y de comedia, ha sido la tónica, con propuestas como: “Mi hermana es una tóxica”, “El ratón súper detective”, “Mi Vida Disipada”, “Mi ex me quiere enredar la vida”. Mientras que el show de improvisación “ImprovTGA” presenta un análisis sobre la autoexigencia y la autenticidad en la vida.