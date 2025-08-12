Cultura

Entre improvisación y risas

La cartelera teatral de Panamá ofrece un abanico de opciones para reír y reflexionar sobre la vida y entretenerse

ImprovTGA
Mi Vida Disipada
Mi ex me quiere enredar la vida
Marko Magic Show
Mi hermana es una tóxica
Stand Up Roast and Rap
El Ratón Súper detective
Maribel Salomón
12 de agosto de 2025

El teatro en Panamá está ofreciendo una amplia cartelera de géneros, que va desde comedia para adultos hasta propuestas infantiles. Los actores, el equipo de escenografía y la producción se combinan para presentar las mejores historias y así conectar con el público cada noche.

Para esta semana, la temática reflexiva, con toques románticos y de comedia, ha sido la tónica, con propuestas como: “Mi hermana es una tóxica”, “El ratón súper detective”, “Mi Vida Disipada”, “Mi ex me quiere enredar la vida”. Mientras que el show de improvisación “ImprovTGA” presenta un análisis sobre la autoexigencia y la autenticidad en la vida.

