El Teatro Nacional fue escenario de la Gala Internacional de Erika Ender: El Musical, una noche que reunió a más de 100 invitados internacionales, artistas y personalidades de la industria musical para celebrar los 35 años de trayectoria de la cantautora y compositora panameña.

La velada contó con figuras como Elena Rose, Elvis Crespo, Diana Reyes, Jorge Losa e Ismael Cala, además de autoridades nacionales como la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, y la viceministra Arianne Benedetti.

Además, entre los artistas nacionales que asistieron estuvieron Randy Cuevas, Any Tovar, Ricardo Velásquez y Karol Wilson, entre otras personalidades del ámbito artístico.

Durante la gala, los invitados desfilaron por la alfombra azul y posteriormente disfrutaron de la puesta en escena que rinde homenaje en vida a Ender, al recorrer su historia personal y artística a través de su trayectoria y parte de su repertorio musical.

Por su parte, Ender manifestó su alegría y emoción por esta producción y expresó su confianza en que el público disfrutaría de la experiencia.

Varios de los asistentes aprovecharon el encuentro para dedicarle mensajes de felicitación y reconocimiento por sus 35 años en la industria, destacando su legado, versatilidad y aporte a la música.