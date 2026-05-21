Escritor nicaragüense Sergio Ramírez es elegido para ocupar silla en la RAE

El escritor nicaragüense y Premio Cervantes Sergio Ramírez fue elegido el jueves para ocupar una silla en la Real Academia Española (RAE) en sustitución del fallecido novelista peruano Mario Vargas Llosa, informó la institución cultural.

La RAE, con sede en Madrid, España, dijo en un comunicado que el pleno de la entidad eligió a Ramírez “para ocupar la silla L, vacante desde el fallecimiento” de Vargas Llosa, el 13 de abril de 2025.

“Su candidatura fue presentada por los académicos Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española; Víctor García de la Concha, exdirector de la RAE y del Instituto Cervantes, y Luis Mateo Díez, Premio Cervantes 2023”, agregó la nota.

El “nuevo académico electo” de la RAE tendrá “que leer su discurso de ingreso en la corporación para tomar posesión de su plaza”, añadió la institución sin detallar una fecha para el acto.

Ramírez, de 83 años, se exilió en España en 2021 y dos años después le fue despojada la nacionalidad nicaragüense por criticar al gobierno de Nicaragua de los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El novelista, vicepresidente de Ortega entre 1985 y 1990, dijo en una entrevista con la AFP en Panamá el pasado lunes que ser candidato a un sillón en la RAE era “la culminación de una carrera literaria dedicada al idioma”.

“El hecho de llegar a una corporación cultural tan importante como esta y haber nacido en Centroamérica, para las letras centroamericanas me parece que es un hecho importante”, declaró el escritor, ganador del Premio Cervantes 2017 y autor de obras como “Margarita, está linda la mar”, “Castigo Divino” y “Tongolele no sabía bailar”.