Expertos en BBQ de Panamá y Costa Rica competirán en torneo

Dieciséis “pitmasters” de Panamá y Costa Rica se enfrentarán este sábado, 22 de agosto, en Smoke Arena: Batalla de Naciones, un torneo de barbecue que tendrá como particularidad un formato de eliminación directa, en el que cada duelo determinará quién continúa y quién queda fuera de la competencia.

Un pitmaster es un especialista en barbecue o asado al estilo estadounidense, especialmente en carnes cocinadas durante muchas horas a baja temperatura y con humo.

El encuentro se realizará en Padel City Brisas del Golf, donde ocho representantes de cada país pondrán a prueba sus técnicas de cocción y dominio del fuego. Todos los competidores deberán preparar el mismo corte: Boston Butt, una pieza de la parte superior del hombro del cerdo utilizada tradicionalmente para preparar pulled pork.

Los enfrentamientos serán evaluados por jueces certificados bajo la supervisión de la Asociación de Asadores de Panamá (AAP). Las calificaciones se realizarán mediante un sistema digital de tabulación y tomarán en cuenta aspectos como presentación, textura, sabor, cocción y ejecución.

El equipo panameño estará integrado por Javier Córdoba, Mario Reyes, Alex Cheng, Jair Rojas, Luis Puyol, Robbie Iglesias, Luis Bonilla y Roberto Moreno, bajo la dirección del capitán Boris Moreno.

Por Costa Rica competirán Jesús Alvarado, Miguel Agüero, Jonny Chávez Jiménez, Marvin Rodríguez, Jordy Cano, Enmanuel López, Wilson Cerdas Romero y David Carrillo, comandados por Aaron Laurent.

Además de los duelos entre los competidores, los capitanes de ambas selecciones protagonizarán el Clash of Legends, un enfrentamiento especial entre Boris Moreno y Aaron Laurent.

El torneo comenzará a tomar forma el viernes 21 de agosto, con el sorteo oficial de los emparejamientos en Laboratorio BBQ, donde se definirán los enfrentamientos de la jornada del sábado.

Jorge Cabredo, miembro del comité organizador, señaló que el formato de eliminación directa exigirá consistencia a los competidores desde el inicio.

“Smoke Arena no solo enfrenta a dos selecciones; crea un espacio donde el conocimiento, la técnica y la pasión por el BBQ se convierten en el verdadero espectáculo”, afirmó.

Por su parte, Jabbid Campos, también integrante del comité organizador, destacó que el torneo busca promover el intercambio de experiencias y el desarrollo del barbecue competitivo en la región.