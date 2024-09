Expo ConCiencia reconoce a científicas panameñas

Cinco investigadoras del ámbito panameño recibieron un reconocimiento por su trayectoria durante la segunda edición de Expo ConCiencia 2024, el evento central de la Noche Iberoamericana de Investigadores en Panamá. Las científicas homenajeadas fueron:

Dra. Amanda Gabster, investigadora del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), especialista en epidemiología y salud en poblaciones vulnerables.

Dra. Gabrielle Britton, investigadora clínica del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat AIP) y líder del proyecto PARI (Panama Aging Research Initiative).

Dra. Yessica Sáez, docente e investigadora de la Universidad Tecnológica de Panamá en el Centro Regional de Azuero; su campo de investigación es tecnologías de la información y comunicaciones.

Dra. Marixa Lasso, historiadora, docente y autora de los libros “Myths of Harmony” y “Erased: The Untold Story of the Panama Canal”.

Dra. María Beatriz Carreira, investigadora del Indicasat AIP enfocada en neurociencias. Ganó el Premio Nacional L’Oreal-UNESCO “Por Las Mujeres en la Ciencia 2017” por sus estudios sobre la enfermedad de Alzheimer.

La entrega de reconocimientos se realizó en la inauguración de Expo ConCiencia, llevada a cabo en el Teatro Ateneo de Ciudad del Saber, y contó con la presencia del Dr. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

“Hemos avanzado en términos de igualdad de género, pero todavía hay una subrepresentación de mujeres en las disciplinas científicas y tecnológicas, y en los mandos altos de instituciones científicas. Es crucial que las niñas y jóvenes vean en la ciencia una oportunidad para desarrollarse, y que tengan referentes femeninos y mentoras que las inspiren a seguir carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM)”, dijo Ortega.