Fallece el cantante Japanese a sus 52 años

ML | El cantante Leavitt Eduardo Zambrano Haynes.
Redacción Web
23 de octubre de 2025

Este jueves, 23 de octubre, se conoció del fallecimiento del cantante Leavitt Eduardo Zambrano Haynes, más conocido como Japanese. La noticia fue confirmada por fuentes cercanas a su familia.

El artista de 52 años estuvo recluido en mayo del 2022 en el Hospital Santo Tomás, por un derrame cerebral. En el año 2021, Japanese informó que padecía diabetes y habría perdido peso para sobrellevar la enfermedad.

Los seguidores de Zambrano han aprovechado las redes sociales para enviar mensajes de condolencias a su familia y recordar sus grandes éxitos, que quedarán como legado.

