Fallece la cantante británica Bonnie Tyler, inconfundible voz rasgada de los años 80

La cantante británica Bonnie Tyler, estrella de los años 80, conocida por su voz rasgada y su éxito “Total Eclipse of the Heart”, falleció a los 75 años en Portugal, anunció este jueves su familia.

La artista fue ingresada en mayo en un hospital de Faro, en el sur de Portugal, donde posee una casa, para someterse a una operación intestinal.

Tras la intervención quirúrgica, fue inducida a un coma artificial.

“Bonnie falleció de manera inesperada anoche en un hospital de Portugal a causa de la enfermedad por la que la estaban tratando”, afirmó la familia en un comunicado publicado en Facebook.

La cantante, nacida en Gales y cuyo verdadero nombre era Gaynor Hopkins, acababa de lanzar un sencillo, “Only Love”, y tenía prevista próximamente una gira por Europa.

En un comunicado, la oficina del primer ministro británico informó que Keir Starmer, se mostró “entristecido” por la muerte de Tyler, a quien calificó como “una de las mayores artistas discográficas del Reino Unido”, cuya música “sigue llegando al corazón de la gente”.

Por su parte, el cantante canadiense Bryan Adams fue una de las primeras estrellas en rendirle homenaje.

En un mensaje publicado en X, Adams escribió que “tenía una voz extraordinaria” y le dio las gracias por su “hermosa” interpretación de una canción que él coescribió, “Before the Night Is Over”.

- Voz rasgada -

Su balada rock “Total Eclipse of the Heart” sigue siendo una de las canciones de amor más famosas de todos los tiempos.

A principios de 2026, 43 años después de su lanzamiento, había superado mil millones de reproducciones en Spotify.

“¿Cómo imaginar un segundo que su éxito sería tan enorme, y que personas que aún no habían nacido la cantarían hoy en los karaokes?”, comentó Tyler en el diario Daily Telegraph en 2025.

La cantante afirmaba que no ganó “casi nada” con este tema, del cual no es la autora.

Cuando era joven, comenzó a cantar en la iglesia y dejó los estudios con 16 años.

Mientras intentaba triunfar en la música trabajó en una tienda.

Cambió de nombre por Sherene Davis, para evitar que la confundieran con otra cantante galesa, Mary Hopkin.

El cazatalentos Roger Bell la descubrió en 1975, en un club y meses más tarde firmó con la discrográfica RCA Records, cambiando una vez más de nombre, al definitivo Bonnie Tyler.

En aquella época triunfó con el sencillo “Lost in France” (1976).

Poco después se sometió a una operación para extirpar nódulos en sus cuerdas vocales.

Desde entonces, por no haber descansado lo suficiente, su voz quedó rasgada, su sello distintivo.

“It’s a Heartache”, que salió el mismo año, fue su primer gran éxito mundial.

En los años 1980 colaboró con el compositor y productor estadounidense Jim Steinman, quien escribió “Total Eclipse of the Heart”, un éxito que convirtió a Bonnie Tyler en una estrella internacional a los 32 años.

- “Una vida normal” -

En la cima de la gloria, Bonnie Tyler destacó en 1984, con “Holding Out for a Hero”, en la banda sonora de “Footloose”, siendo nominada tres veces a los Grammy Awards.

La cantante representó a Reino Unido en 2013 en Eurovisión con “Believe in Me” con poca fortuna, quedando en el puesto 19.

Bonnie Tyler, fan de Tina Turner, conocida por su sencillez y su acento galés, se consideraba una “chica de clase obrera”.

“Tengo una vida muy normal y no tengo guardaespaldas: ¡no soy Mariah Carey!”, declaró al diario The Times en 2025.

La artista estaba casada desde 1973 con el promotor inmobiliario Robert Sullivan, su amor de juventud.

Desde los años 1970, la pareja pasaba parte de su tiempo en el sur de Portugal.

La cantante fue condecorada por la reina Isabel II en 2022 en reconocimiento a su contribución a la música, poco antes de la muerte de la soberana.

Al año siguiente recibió la distinción de Miembro del Imperio Británico (MBE).