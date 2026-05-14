Cultura

Fashion Show une la moda

Celebra el Mes de la Etnia Negra con un evento para nacionales y extranjeros

Fashion Show une la moda
ML | Una presentación de baile de un grupo afroantillano.
Maribel Salomón
14 de mayo de 2026
Tags:
Bocas del Toro
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Moda
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etnia negra
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Panamá
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