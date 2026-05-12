Festival reúne a nuevos actores

El teatro se convertirá en el escenario donde nuevos talentos pondrán a prueba todo lo aprendido durante meses de formación actoral. Bajo el nombre “Nada es lo que Parece”, el Festival de Micro Teatro reunirá este 15 y 16 de mayo, a las 8:00 p.m., en MiTe-Atro Studio, ocho obras cortas cargadas de giros inesperados, interpretadas por estudiantes graduandos junto a actores profesionales.

El director, actor y dramaturgo Daniel Márquez explicó que este proyecto surge luego del curso de actuación de verano para adultos, desarrollado entre enero y marzo de este año. Como parte de su trabajo de graduación, los participantes presentarán las micro obras: “Antes que se Acabe el Aire”, “El Oscar Prestado”, “Ese Tal King”, “Está Grabado”, “La Teoría del Trapeador”, “Morir a Plazos”, “Peor que la Muerte” y “Se Vende Aire”.

“Buscamos que los estudiantes puedan aplicar lo aprendido en escena, vivir el proceso auténtico del teatro y descubrir lo que significa sostener un personaje ante espectadores reales”, destacó el dramaturgo.