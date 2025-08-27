FUNDAPROMAT realizará primer Carnaval de Matemáticas en Veraguas

El próximo sábado, 30 de agosto, de 1:00 p.m., a 4:00 p.m., se realizará el primer Carnaval de Matemáticas en la provincia de Veraguas, organizado por la Fundación Panameña para la Promoción de las Matemáticas (FUNDAPROMAT).

De la fundación indicaron que durante el evento, grandes y pequeños podrán reforzar sus capacidades intelectuales a través de diversas actividades de matemáticas recreativas especialmente creadas por el equipo de FUNDAPROMAT.

Esta celebración, con juegos divertidos para niños, niñas, adolescentes y adultos será en la Plaza de Eventos en la Planta Baja del Food Court de Santiago Mall.

En este evento presencial de entrada gratuita para toda la familia, se contará con la participación especial de las mujeres matemáticas panameñas Anabel Rodríguez S., Pety A. Pérez y Yenizeth González.

El objetivo de esta actividad accesible para todas las edades es inspirar a nuestra juventud, en particular a las niñas y a las jóvenes, a que se entusiasmen por estudiar matemáticas o seguir una carrera científica al mostrarles ejemplos de la vida real de mujeres que son exitosas en esta profesión.

De la fundación agregaron que, para consultas puede contactarse en el correo [email protected] o al WhatsApp 6990-1458.