Con elegancia y distinción, Gabriela Lineth González, Miss Universe Panamá 2026, destacó durante la gala benéfica celebrada la noche del 20 de noviembre, donde lució un vestido morado diseñado por el puertorriqueño Aponte.

La representante panameña apostó por una propuesta que resaltó su presencia y estilo durante esta velada especial, en la que la moda y la elegancia fueron protagonistas.

El diseño, de sello puertorriqueño, formó parte de la presentación de González en las actividades del certamen, donde continúa representando a Panamá.