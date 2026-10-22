Gibson celebra 50 años de Tom Petty con edición limitada

La firma estadounidense Gibson anunció el lanzamiento de una colección conmemorativa para celebrar el 50 aniversario de Tom Petty and the Heartbreakers, integrada por cinco versiones de edición limitada de la guitarra Flying V y una línea de prendas, accesorios y artículos de colección inspirados en la histórica banda de rock.

La pieza central de la iniciativa es la guitarra 50th Anniversary Tom Petty Flying V, desarrollada a partir del icónico logotipo de los Heartbreakers que apareció en el álbum debut del grupo en 1976.

La colección, denominada “Flying Five”, estará disponible en cinco acabados distintos y contará con una producción limitada de 250 unidades en todo el mundo, equivalentes a 50 guitarras por cada color.

Los modelos estarán disponibles en los acabados Gainesville Gold, Graphite Metallic, Heartbreaker Red, Pearl White Metallic y Pelham Blue. Gibson señaló que las guitarras ya pueden adquirirse a nivel global a través de su plataforma digital.

Además de los instrumentos, la compañía presentó una colección de estilo de vida inspirada en la historia visual de Tom Petty and the Heartbreakers, que incluye camisetas, chaquetas, accesorios y artículos para coleccionistas.

El lanzamiento se suma a una serie de actividades previstas para conmemorar las cinco décadas de trayectoria de la agrupación, considerada una de las más influyentes del rock estadounidense.

Entre ellas figura la publicación, el próximo 6 de noviembre, de “Origins 1971-1978”, una edición especial que recopila grabaciones raras, material inédito y documentos relacionados con los primeros años de la carrera de Tom Petty y los Heartbreakers.

Adria Petty, hija del fallecido músico, afirmó que la colección representa una nueva interpretación de elementos históricos asociados a la banda y destacó la relación de Gibson con el legado artístico del grupo.

Por su parte, la directora de marketing de Gibson, Beth Heidt, señaló que la iniciativa busca rendir homenaje a una obra musical que continúa influyendo a varias generaciones de seguidores y músicos.

Tom Petty and the Heartbreakers, incorporados al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2002, mantienen una amplia presencia en la cultura musical estadounidense gracias a un catálogo que ha trascendido generaciones.

Con esta colección conmemorativa, Gibson busca unir la tradición de su fabricación artesanal con el legado musical y visual de una de las bandas más influyentes del rock de las últimas cinco décadas.