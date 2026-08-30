“Há-bla-lo” lleva el diálogo sobre salud mental a la Feria Internacional del Libro

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) presentó el libro “Há-bla-lo” en la Feria Internacional del Libro de Panamá, una iniciativa que busca promover la conversación sobre salud mental, especialmente entre los jóvenes.

La actividad incluyó dinámicas interactivas para jóvenes, familias y visitantes, quienes conocieron esta herramienta de orientación que aborda temas como la identificación y gestión de las emociones, la resolución de conflictos y el reconocimiento de situaciones que pueden afectar el bienestar emocional.

La presentación también permitió dar a conocer los servicios de la Línea 147, que entre enero y julio de 2026 registró aproximadamente **6,523 llamadas**, de las cuales 1,063 correspondieron a solicitudes de apoyo psicológico y 1,183 a orientación.

Además, el canal de mensajería instantánea de la Línea 147 contabilizó 2.688 chats durante el mismo período.

Entre los principales motivos de consulta se encuentran la búsqueda de orientación para un familiar, ansiedad, necesidad de ser escuchado, crisis emocionales, desánimo y situaciones relacionadas con relaciones familiares disfuncionales.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, destacó que hablar de salud mental forma parte del compromiso de protección social que impulsa el Gobierno Nacional y el MIDES.

El libro “Há-bla-lo” utiliza un lenguaje sencillo, directo y cotidiano, acompañado de recursos gráficos dirigidos principalmente a los jóvenes, e incluye consejos y ejercicios prácticos para reflexionar sobre distintas situaciones de la vida.

El MIDES señaló que busca que la iniciativa se convierta en una herramienta multiplicadora de prevención, orientación y acompañamiento para las personas y sus familias.