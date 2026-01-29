Helados para el verano

La temporada de verano despierta la creatividad en el mercado de los postres y este año los helados se convierten en protagonistas gracias a una ola de sabores innovadores que buscan refrescar y sorprender al consumidor.

Lejos de limitarse a las opciones tradicionales, distintas heladerías en Panamá están apostando por propuestas que llevan combinaciones frutales, herbales y gourmet que marcan una nueva tendencia en la forma de disfrutar cada helado.

Entre los sabores que comienzan a destacar en el mercado se encuentra la mezcla de maracuyá y fresa, una combinación que equilibra lo dulce con lo ácido y ofrece una experiencia refrescante, ideal para quienes buscan una opción frutal con carácter.

A esta propuesta también se suman opciones más atrevidas como el helado de culantro, que transforma una hierba aromática común para las comidas en la cocina en un postre inesperado, fresco y llamativo, pensado para paladares curiosos y abiertos a probar nuevos sabores.

Por su parte, el mango reafirma su lugar como uno de los sabores estrella del verano en el país, presentándose en versiones más naturales e intensas que resaltan su dulzura tropical y su textura jugosa. Además, uno de los sabores que logró posicionarse durante el 2025 fue el pistacho, que sigue siendo una alternativa elegante y sofisticada, con un perfil cremoso y ligeramente tostado que conquista a quienes prefieren sabores más profundos y refinados.

A las ofertas de este año también se suma el limón con hierbabuena, una mezcla refrescante que destaca por su ligereza, su toque cítrico y su frescura herbal, convirtiéndose en una de las opciones más buscadas para combatir el calor de Panamá.

Estas nuevas propuestas reflejan cómo el mercado de los helados continúa evolucionando, apostando por ingredientes frescos, combinaciones inesperadas y sabores que conectan con la temporada de verano. Más allá de refrescar, estos helados buscan contar una parte de la historia panameña y ofrecer una experiencia distinta, demostrando que la innovación también puede llegar a conquistar los gustos de las personas.

Además, está tendencia responde a que en el país hay consumidores cada vez más interesados en probar productos diferentes, elaborados con insumos de calidad y propuestas que se salgan de lo convencional.

El helado deja de ser solo un antojo ocasional para convertirse en una experiencia gastronómica que invita a explorar más sabores.